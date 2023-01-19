إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم 

الفيوم رباب الجالي

أصيب 13 شخصا فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، وقع بطريق "القاهرة_ أسيوط الغربي" وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، عند مدخل جرزا، في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 13، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان أصيب 3 مواطنين بحالة اختناق، إثر حدوث تسرب غاز، بشقة سكنية بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كان منزل سكني، بمنطقة دار رماد بمدينة الفيوم، شهد وقوع تسرب غاز، داخل المنزل، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتبين إصابة 3 مواطنين بحالة إختناق وإغماء، وهم تامر أ ز 40 سنة، صابرين ي ع 35 سنة، آسة ت أ 15 سنة، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، والسيطرة علي التسرب، وتحرر محضر بالواقعةـ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت قرية معجون، بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، شهدت نشوب حريق بسيارة نصف نقل، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية، والإسعاف، الي مكان الحادث، وتم السيطرة علي الحريق، وتبين عدم وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت قرية جردو، بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن، داخل منزله، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الواقعة، وتبين أن المواطن يدعي، محمد م ع 26 سنة، وأنه توفي متأثرا بإصابته بحالة إختناق بسبب سخان المياه، وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان "الطريق الدائري _ مدخل قرية تلات" بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث، إنقلاب سيارة ملاكي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان "ملعب المدينة الرياضية _ بدمو" شهد إصطدام طالبين ببعضهما، وإصيبا بكدمات، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.