إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة بخارية فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

أصيب مواطنان، في حادث إنقلاب دراجة بخارية، بمحافظة الفيوم ، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق " أبو جندير _ إطسا" شهد انقلاب دراجة بخارية، بكوبري أبو جندير، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحاث، وتبين إصابة 2 وتم نقل المصابين الس مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كان طريق" القاهرة _أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بين قريتي هوارة والناصرية، في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطنين، وإصابة 17، وتم نقل الجثتين والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت قرية جردو، بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن، داخل منزله، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الواقعة، وتبين أن المواطن يدعي، محمد م ع 26 سنة، وأنه توفي متأثرا بإصابته بحالة إختناق بسبب سخان المياه، وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام،وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان "الطريق الدائري _ مدخل قرية تلات" بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث، إنقلاب سيارة ملاكي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان "ملعب المدينة الرياضية _ بدمو" شهد إصطدام طالبين ببعضهما، وإصيبا بكدمات، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

أصيب 7 مواطنين في حادث، إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين، الي مسشتفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق,

كان طريق طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفل الطريق الاقليمى اتجاه أسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.