وجاء ذلك وفقا لبيان للحكومة الإستونية، أكدت فيه موافقتها على مقترح وزير الدفاع هانو بيفكور، بشأن تزويد كييف بأكبر حزمة مساعدات عسكرية حتى الآن بقيمة 113 مليون يورو، لتزداد إجمالي قيمة المساعدات العسكرية الإستونية لأوكرانيا إلى 370 مليون يورو، أي ما يزيد قليلا عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي لإستونيا، حسبما أودرت وكالة أنباء /أوكرين فورم/ الأوكرانية اليوم الخميس.



وتشمل حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة التي أعلنت عنها إستونيا، مدافع الهاوتزر ومعدات وذخيرة مدفعية بالإضافة إلى قاذفات القنابل اليدوية، وفقا لبيان صحفي .



وتبرعت إستونيا مؤخرا بصواريخ جافلين المحمولة للدفاع الجوي ومدافع هاوتزر وألغام المضادة للدبابات وقاذفات قنابل مضادة للدبابات ومدافع هاون ومركبات ومعدات اتصالات وادوية ومعدات الحماية الشخصية وأغذية جافة لأوكرانيا.



وبالتعاون مع ألمانيا، تبرعت إستونيا لأوكرانيا بمستشفيين ميدانيين وأدوية تبلغ قيمتها حوالي 15 مليون يورو. وستتبرع إستونيا بمستشفى ميداني ثالث لأوكرانيا بالتعاون مع هولندا والنرويج، اللتين دعمتا المشروع بمبلغ 7.8 مليون يورو.