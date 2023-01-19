أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الخميس 19 /1 /2023

كتب محمود عسكر

ننشر أ سعار العملات أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس 19-1-2023، وذلك فى البنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 29.50 جنيه للشراء، و29.60 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودى 7.84 جنيه للشراء، و7.88 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتى سجل 93.05 جنيه للشراء، و96.73 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 29.50 جنيه للشراء، و29.60 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 31.81 جنيه للشراء، 31.98 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 36.34 جنيه للشراء، 36.55 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 7.84 جنيه للشراء، و7.88 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 93.34 جنيه للشراء، و 97.27 جنيه للبيع.