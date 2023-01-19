أسعار السمك فى الأسواق اليوم الخميس 19 يناير 2023

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار السمك، اليوم الخميس 19 يناير 2023، استقرارا ملحوظا، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 43 جنيهًا 47 جنيها سوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 39 و41 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و45 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و170 جنيها، وقشر البياض ما بين 70 إلى 100 جنيه.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيها، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيه والمكرونة السويسى من 60 إلى 110جنيها والبرانيس الإسكندرانى 60 إلى 110 جنيها.

وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 40 إلى 60 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها وسمك موسى 165 إلى 275 جنيها السبيط 120إلى 240 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو 350 إلى 450 جمبرى مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 260 إلى 340 جنيها، والجمبرى مقاس 2 بلغ 150 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 140 جنيها.