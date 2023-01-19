أخبار مصر.. الرئيس السيسى يشيد بمستوى إعداد طلبة الحربية

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يشيد بمستوى إعداد طلبة الحربية ويطالبهم بالتحلى بالقيم العسكرية.



الرئيس السيسى يشيد بمستوى إعداد طلبة الحربية ويطالبهم بالتحلى بالقيم العسكرية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم الخميس، الكلية الحربية، حيث رافقه الفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شارك طلبة الكلية خلال تنفيذهم عددًا من الأنشطة والتدريبات التي يتم تدريب الطلبة المستجدين بالأكاديمية والكليات العسكرية عليها بشكل يومى بمقر الكلية الحربية، حيث اشتملت الأنشـطـة علـى عـدد مـن التمارين الرياضية التي يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعـاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها.



التعليم: إعلان نتيجة الرابع والخامس الابتدائى للترم الأول فى شكل ألوان

وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بضرورة إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي فى شكل ألوان، مشددة على ضرورة مراجعة نتائج الطلاب بدقة وسرية وإضافة الدرجة الأعلى بامتحانى شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين لدرجة الطالب فى امتحان الترم وتحويلها إلى ألوان.



CNN: واشنطن تستعد لإكمال أكبر المساعدات لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار

قالت شبكة سى أن إن الأمريكية أن الولايات المتحدة تستعد لإكمال حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا والتى يبلغ إجمالى قيمتها تقريبا نحو 2.5 مليار دولار، والتى تشمل لأول مرة عربات ستريكر القتالية، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على الأمر.

وأوضحت المصادر أنه لم يتم الانتهاء من حزمة المساعدات بعد، لكن سيتم إكمالها قبل الأحد المقبل.

حقيقة رغبة صن داونز فى ضم بيرسي تاو وموقف كولر من رحيله عن الأهلى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة تقديم نادي صن داونز الجنوب إفريقي عرضا من أجل استعادة بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة.

وكشف المصدر أن النادي لم يتلق أية عروض من صن داونز تخص بيرسي تاو في الوقت الحالي، وما تردد مجرد اجتهادات صحفية، واللاعب ضمن خطط الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر للاستعانة به في الفترة القادمة بعد تعافيه من الإصابة.



خريطة منافذ السلع الثابتة والمتنقلة فى الجيزة.. تخفيضات تصل لـ30%

تسعى محافظة الجيزة لزيادة حصة الأحياء والمراكز والمدن من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة بمشاركة كافة الجهات، إلى جانب التنسيق مع التجار بمختلف القطاعات لإقامة منافذ بيع على الأراضى الفضاء بعد توفيرها والتنسيق مع الملاك وجهات الولاية بكل قطاع للقضاء على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين وتشديد الرقابة على الأسواق.



وأطلقت المحافظة عددا كبيرا من سيارات ومنافذ السلع المتنقلة في المراكز والأحياء والقرى إلى جانب ما أتاحته من منافذ ومعارض ثابتة؛ لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين وبتخفيضات تصل لـ30%، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



مجمع اللغة العربية يجيز كلمات "بطاقة تموينية والبسطاء والبقرة الحلوب"

أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة عددا من الكلمات مؤخرا والتي يجري تداولها باعتبارها كلمات عامية، وهما كلمتي "بطاقة تموينية" و"البسطاء"، بالإضافة إلى البقرة الحلوب في إطار جهود المجمع للتقريب بين الفصحى والعامية.

بطاقة تموينية

وقال المجمع إن بطاقة تموينية تعنى: وثيقة رسمية من وزارة التموين تتيح للأفراد صرف المقررات التموينية بأسعار مدعومة من الدولة.



مصرع شخص وإصابة العشرات جراء تدافع أمام ملعب نهائى كأس الخليج بالعراق

أفاد مصدر طبى عراقى، اليوم الخميس، بتسجيل حالة وفاة و60 إصابة بين المشجعين نتيجة التدافع بمحيط ملعب جذع النخلة فى البصرة بالعراق.



وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "التدافع بين المشجعين فى محيط ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 شخصاً".



السبت.. بدء سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

حددت هيئة قضايا الدولة 5 شروط رئيسية يجب أن تتوفر فى المتقدمين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022 لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، وذلك بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا.



28 فبراير آخر موعد للتقديم على 3149 وظيفة خالية بـ15 محافظة.. اعرف التفاصيل

كشفت وزارة القوى العاملة، عن أن آخر موعد للتقديم على 3149 وظيفة خالية فى 82 شركة قطاع خاص بـ15 محافظة يوم 28 فبراير القادم، وذلك وفقا لنشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة.

وأوضحت "الوزارة" عن تلقيها طلبات من 82 شركة قطاع خاص على مستوى محافظات القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسوان، لشغل 3149 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهرى يناير وفبراير 2023 الجارى.



الأربعاء المقبل.. آخر موعد للتقديم لوظائف القطار الكهربائى الخفيف

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن فرص عمل، بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائى الخفيف (LRT) الذى يعمل من السلام للعاصمة الإدارية الجديدة، وتغلق الهيئة باب التقدم للوظيفة الأسبوع القادم، حيث من المقرر أن يكون الأربعاء القادم أخر موعد للتقديم.



بعثة باريس سان جيرمان تتجه إلى الرياض لمواجهة الهلال والنصر.. صور

غادرث بعثة فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، مدينة الدوحة متجهة إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية لخوض المواجهة المرتقبة بين نجوم الهلال والنصر ضد النادى الباريسى مساء اليوم الخميس، على كأس موسم الرياض المقرر إقامتها على ملعب الملك فهد الدولى، فى مباراة ستشهد المواجهة التاريخية بين الثنائى الأفضل فى العالم، البرتغالى كريستيانو رونالدو المنضم حديثا لصفوف العالمي، والأرجنتينى ليونيل ميسى نجم الفريق الباريسي.



البرازيل.. حبس 354 شخصا لأجل غير مسمى لمشاركتهم فى انقلاب 8 يناير

أمرت المحكمة العليا في البرازيل بالحبس الوقائي لأجل غير مسمى لـ 354 من 1459 من أتباع الرئيس السابق جايير بولسونارو المحتجزين لارتكابهم انقلاب 8 يناير، والذين عقدوا بالفعل جلسة استماع، حسبما قالت صحيفة الديباتى الإسبانية.



حياة كريمة تدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال "وصل الخير 4"

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق المرحلة الرابعة من قوافل مبادرة "وصل الخير"، حيث تستهدف توزيع 200 ألف صندوق مواد غذائية على عددٍ من المحافظات فى إطار خطة الحماية الاجتماعية للمؤسسة



تعرف على آخر موعد للتقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022

أعلن مجلس الدولة، شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، وذلك من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة، والتى بدأت منذ الإثنين الماضى الموافق 9 يناير 2023 وتنتهى يوم الأربعاء 25 يناير.