408 ملايين جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم تمويل 12157 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة خلال الفترة من يناير وحتي نهاية ديسمبر من العام الماضي، بإجمالى مبلغ 408 ملايين و830 ألف و968 جنيه بواسطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأضاف الداودي، أن المشروعات الممولة من الجهاز شملت 606 مشروعات صغيرة بإجمالي تمويل 190 مليون و184 ألف و108 جنيه، وفرت 2495 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 11551 مشروعا بتمويل قدره 218 مليون و646 ألاف و860 جنيه، وفرت 16627 فرصة عمل لابناء محافظة قنا.
وأوضح محافظ قنا، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، خاصة لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.
408 ملايين جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقناالأربعاء، 18 يناير 2023 11:36 ص
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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم تمويل 12157 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة خلال الفترة من يناير وحتي نهاية ديسمبر من العام الماضي، بإجمالى مبلغ 408 ملايين و830 ألف و968 جنيه بواسطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
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