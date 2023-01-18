‫أهم تصريحات وزير الرى فى مجلس النواب .. رد على 109 طلبات إحاطة وأسئلة

كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في الجلسة العامة لمجلس النواب التى عقدت صباح أمس الثلاثاء للرد على 109 طلبات إحاطة وأسئلة، ومناقشة ملف المياه في مصر .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تصريحات وزير الرى فى مجلس النواب :

1- إهتمام دائم من الدولة المصرية تجاه قضايا المياه لمواجهة تحديات الزيادة السكانية والتغيرات المناخية

2- مشروعات كبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه بإجمالى 14.10 مليون م3/يوم

3- الدليل الارشادي لتأهيل الترع يشتمل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسى الوزارة لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة

4- تأهيل الترع بعد المعاينة وتحديد مدى إحتياجها للتأهيل وأولوية التأهيل مقارنة بالترع الأخرى ، مع تحديد طريقة التأهيل المناسبة لكل ترعة على حدى

5- وحدة لتقييم ومتابعة أعمال التأهيل للتأكد من تفعيل الدليل الارشادي ومراجعة مستندات الطرح والعقود والمرور الدوري على أعمال التنفيذ

6- إصدار منشور وزاري لتحديد آليات مراحل التأهيل ، وعمل نموذج عقد موحد للعمليات ، والتعاقد مع إستشاري خارجي للاشراف على التنفيذ والإستلام تحت إشراف وحدة التقييم والمتابعة

7- الوزارة تشارك فى مبادرة "حياه كريمة" لدورها البارز فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم

8- تبطين المصارف يتعارض مع طبيعتها التى أُنشئت من أجلها وهو تخفيض مناسيب المياه السطحية بالأراضى الزراعية

9- أعمال تطهير دورية للمصارف ومتابعة جسور المصارف وتنفيذ أعمال الصرف المغطى بالأراضى الزراعية بمعرفة هيئة الصرف

10- تطهير 55 الف كيلومتر من الترع والمصارف سنوياً لضمان سريان المياه بها بدون حدوث أي إختناقات وتوفير المياه لخدمة جميع الأغراض

11- إشتراطات ومعايير لتغطية المجارى المائية ، والتغطيات لا تمنع إلقاء المخلفات بها ، وإنسداد التغطيات بسبب إلقاء المخالفات بالترع

12- يجرى دراسة حلول لمشاكل التغطيات ، والأمر يستلزم وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخلفات من المنبع لمنع وصولها للمجارى المائية بمعرفة المحافظات

13- تراجع معدلات شكاوى المياه نتيجة لمجهودات الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر

14- مكاسب إيجابية للتحول للرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض

15- نتائج سلبية للتحول للرى الحديث يجب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى والتأثير على جودة الأراضي بزيادة الملوحة

16- أولويات التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين

17- مجهودات كبرى في مجال صيانة وتطهير مجرى نهر النيل ومقاومة الحشائش بمتوسط أطوال تصل إلى 927 سنوياً ، ومراقبة نوعية المياه بنهر النيل بشكل مستمر

18- حماية جوانب نهر النيل لمقاومة عوامل النحر والحفاظ على الأراضي الزراعية المجاورة للمجرى

19- الإشادة بتضافر جهود المواطنين ومؤسسات الدولة المعنية في الحفاظ على نهر النيل من التلوث

20- المرور الدوري لأجهزة الوزارة لمراجعة الحالة الإنشائية للكباري المقامة علي الترع والمصارف واتخاذ ما يلزم حيال صيانتها أو إحلالها وتجديدها

21- التنسيق مع أجهزة التنمية المحلية ودراسة طلبات المواطنين لإنشاء كباري المشاه ، والتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى فيما يخص إنشاء الكبارى على نهر النيل

22- تحديد مقابل الإنتفاع بالأراضى منافع الوزارة بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة والمال العام وتعظيم الإستفاده منه ، والتحصيل بمعرفة الضرائب العقارية

23- دراسة طلبات المحافظات لنقل الإشراف الإدارى لأملاك الرى طبقاً لمدى إحتياج منظومة الموارد المائية لهذه الأرض من عدمه ، وتدبير 114 قطعة أرض لتنفيذ 126 مشروع بمراكز مبادرة حياه كريمة

24- 1500 منشأ لحماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول ، ومرور دورى على 117 مخر سيل للتعامل الفوري مع أى تعديات

25- التنبؤ بالامطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير البيانات لكافة الجهات المعنية لإتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة

26- العمل على إنشاء 125 بئر نشو بمحافظة مطروح

27- مجهودات للتوعية بترشيد المياه من خلال 260 ندوة سنوياً بمشاركة 40 ألف مشارك بمختلف المحافظات .