وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد انتظام طلاب الاعدادية ثانى أيام الامتحانات

استهل الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد ، جولته الصباحية بتفقد العمل بمدرسة القطارة الإعدادية بالخارجة ، يأتى ذلك ضمن جولاته لمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية التى انطلقت أمس الثلاثاء 17 يناير ، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان بمادة الجبر لمدة ساعتين . و اطمأن وكيل التعليم بالمحافظة على إنتظام دخول الطلاب للجان سير الامتحانات مع توفير كافة الأجواء من الهدوء والإنضباط داخل اللجان لضمان سير العمل بكل يسر ومرونة، مشددا على ضرورة تذليل كافة العقبات والمشكلات التى قد تواجه البعض والتواصل مع غرفة العمليات لوضع الحلول الفورية، موجها رؤساء اللجان بالتنظيم اليومى لعملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم فضلا عن الالتزام بكافة القوانين المنظمة لأعمال الامتحانات . كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ،امتحانات الصف الاول الثانوي بمدرسة المنيرة الثانوية بالخارجة، حيث اطمأن على دخول الطلاب لمنصة الاختبار بمادة التاريخ الفترة الأولى، مؤكدا على تواجد مسئولى التطوير التكنولوجى بالمدارس لحل أى مشكلات أثناء أداء الطلبة للامتحانات.

وفى سياق متصل، ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم الأربعاء، غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم المنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسى الأول 2022_2023 ، حيث يتم التواصل لللحظى والمستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة .

وأكد الدكتور جمال، على تجهيز لجان سير الامتحانات الموزعة على جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة مع التوجيهات المستمرة بتوفير كافة الأجواء المناسبة لآداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة بعيد عن اى قلق أو توتر.