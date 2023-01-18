وكيل تعليم الأقصر يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، بدء فعاليات امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، حيث استقبلت اللجان الطلبة لأداء امتحانات مواد اللغة العربية والتربية الدينية فى كل المدارس التابعة للإدارات التعليمية السبعة بمحافظة الأقصر.

وفى هذا الصدد يقول وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إن لجان الامتحانات استقبلت طلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول 2022 / 2023 فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، حيث يؤدى امتحان الشهادة الإعدادية بالأقصر 17854 طالبا منهم 283 منازل وذلك من خلال 154 لجنة امتحانية.

وشدد الدكتور صبرى خالد على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التى تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم فى هدوء واستقرار، وأيضاً بالتواصل الفورى مع غرفة العمليات حال حدوث أى أمر طارئ، وأوصى الطلاب مطمئناً لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة، مؤكداً أن الامتحان قد أعد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعى للاستعجال فى الإجابة.

كما يتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، الأمر بشكل يومي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت جارح وكيل المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 فترة صباحية ومسائية.

وكان قد افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، فعاليات معرض أفضل تقويم للعام 2023، والذي ينظمه توجيه الاقتصاد المنزلي برئاسة أماني إدوارد بمدرسة أبو بكر التجريبية للغات، حيث أبدى سروره بروعة المنتجات المعروضة، حيث إن هذا المعرض جاء بالتزامن مع الأمر الذي يشغل الجميع وهو قضية التغيرات المناخية، فالاقتصاد المنزلي أحد أهم ركائزه هو إعادة تدوير المخلفات، وهو ما يحتاجه الجميع للحفاظ على البيئة خالية من التلوث.

كما حث الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أسرة الاقتصاد المنزلي على المُضيِّ قُدُمَاً في هذا الدرب، والاستمرار في تدريب الطلبة والطالبات على هذه الأعمال التي ستنفع الطلاب في حياتهم العملية بعد الدراسة، حيث حضر الافتتاح صفوت جارح وكيل المديرية، وهشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.