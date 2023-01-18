وكيل أزهر الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادات والنقل فى المنتزه

وأكد عدم وجود أى شكاوى وسير الامتحانات بكل هدوء وكان برفقته أحمد البرجى مدير التعليم الثانوى وإسماعيل أنور مدير العلاقات العامة ومحمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.

نظمت منطقة الإسكندرية الأزهرية برئاسة الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب معرض يشمل جميع الأعمال التى قامت بها جميع الإدارات التعليمية والمعاهد التابعة لها فى مبادرة (أنا الراقى بأخلاقى).

وقال رئيس الإدارة المركزية لأزهر الإسكندرية إن المبادرة حققت نجاحا كبيرا وتهدف إلى توعية الطلاب بالأخلاق الحميدة التى حثنا عليها ديننا الحنيف اقتداء بالرسول الكريم الذى امتدحه ربه عز وجل فى كتابة العزيز وقال "وإنك لعلى خلق عظيم".

وقدم الشكر لجميع القائمين على المبادرة والجهد الرائع فى تفعيل المبادرة وجميع المبادرات التى تقوم بها منطقة الاسكندرية الأزهرية التى من شئنها الارتقاء بالعملية التعليمية والاخلاقية وتضع منطقة الاسكندرية الأزهرية فى مكانه متميزة.