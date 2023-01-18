وكيل أزهر الإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادات والنقل فى المنتزه

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية لجان الامتحانات والمعاهد بإدارة المنتزه للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية والابتدائية، وشملت زيارة لجنة معهد أبو قير التى تضم معهد أبو قير ومعهد براعم طيبة ولجنة معهد أبو قير الابتدائى التى تضم معهد براعم طيبة.
وأكد عدم وجود أى شكاوى وسير الامتحانات بكل هدوء وكان برفقته أحمد البرجى مدير التعليم الثانوى وإسماعيل أنور مدير العلاقات العامة ومحمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.
نظمت منطقة الإسكندرية الأزهرية برئاسة الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب معرض يشمل جميع الأعمال التى قامت بها جميع الإدارات التعليمية والمعاهد التابعة لها فى مبادرة (أنا الراقى بأخلاقى).
وقال رئيس الإدارة المركزية لأزهر الإسكندرية إن المبادرة حققت نجاحا كبيرا وتهدف إلى توعية الطلاب بالأخلاق الحميدة التى حثنا عليها ديننا الحنيف اقتداء بالرسول الكريم الذى امتدحه ربه عز وجل فى كتابة العزيز وقال "وإنك لعلى خلق عظيم".
وقدم الشكر لجميع القائمين على المبادرة والجهد الرائع فى تفعيل المبادرة وجميع المبادرات التى تقوم بها منطقة الاسكندرية الأزهرية التى من شئنها الارتقاء بالعملية التعليمية والاخلاقية وتضع منطقة الاسكندرية الأزهرية فى مكانه متميزة.
يذكر أن المبادرة دشنها الأزهر الشريف برعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب ووكيل الأزهر الشريف ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية لتعليم جميع الطلبة والطالبات الأخلاق الحميدة حضر المعرض علاء الحلفاوى مدير إدارة الشئون القانونية والسادة مديرى العموم والموجهين العموم وبعض المنسقين بالمبادرة.
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