اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 12:14 م
أكرم القصاص
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وفاة مدرس بعد 4 أيام من إصابته فى حادث بالغربية

الأربعاء، 18 يناير 2023 12:00 م
وفاة مدرس بعد 4 أيام من إصابته فى حادث بالغربية جثة - أرشيفية
الغربية - فريق المحافظات

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لفظ مدرس أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى بعد إصابته بكسور متفرقة ونزيف بالمخ، نُقل على إثرها للعناية المركزة بعد اصابته فى حادث بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

 

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بوصول شخص لمستشفى كفر الزيات العام ويدعى "م.ف" 52 سنة مصاب بكسور ونزيف بالمخ وحالته الصحية حرجة، وتم وضعه بالعناية المركزة.

 

وبالفحص تبين تعرضه لحادث تصادم بعد أن صدمه توك توك بشكل مفاجئ طرحه أرضا وأحدث اصابته، وبعد مرور 4 أيام داخل العناية المركزة توفى المصاب.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


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