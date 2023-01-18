اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 07:42 م
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وفاة أحد مشجعى نادى دكرنس عقب مباراة فريقه مع بلدية المحلة

الأربعاء، 18 يناير 2023 07:20 م
وفاة أحد مشجعى نادى دكرنس عقب مباراة فريقه مع بلدية المحلة المشجع الراحل
الغربية مصطفى عادل

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توفي سمير فاروق الداودي أحد مشجعي نادي دكرنس إثر توقف عضلة القلب بعد سقوطه على سلالم مدرجات نادي بلدية المحلة عقب انتهاء مباراة الفريقين والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وتم نقله لمستشفي خاص قريبة من الاستاد إلإ أنه توفي.
 
وكان الفريقين قد خاضا مباراة ضمن منافسات دوري القسم الثاني على ملعب بلدية المحلة بحضور عدد من جماهير الفريقين، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، وأثناء خروج مشجعي دكرنس سقط المشجع على السلم وتوفي في الحال، وقام مجلس إدارة نادي بلدية المحلة برئاسة المحاسب مصطفى الشامي بمتابعة نقله لمستشفي خاص قريب من النادي، للاطمئنان عليه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

محافظة الغربية

نادى بلدية المحلة

نادى دكرنس

وفاة مشجع نادى دكرنس

دورى القسم الثانى

اخبار الرياضة



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