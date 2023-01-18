وزير الصناعة: دور محورى للتحول الرقمى فى تعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن التكنولوجيا وعمليات التحول الرقمي تقوم بدور هام ومحورى فى تعزيز قدرات اقتصادات مختلف الدول على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، والاستفادة مما يمكن أن تقدمه تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من تبسيط للإجراءات وخفض لتكاليف الإنتاج، وصولا لزيادة القدرة التنافسية وتحقيق معدلات أفضل للنمو وخلق مزيد من الوظائف.

وجاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال المؤتمر الذي نظمته شركة العبيكان للحلول الرقمية للاعلان عن خطط الشركة المستقبلية فى السوق المصرى وذلك بحضور عدد كبير من رجال المال والأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجالات الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الوزير إن الحكومة المصرية شرعت في بناء استراتيجية "مصر الرقمية"، حيث تمثل الاستراتيجية رؤية وخطة شاملة وتُعد حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، مشيراً إلى أن مصر تتبنى استراتيجية ومسار عمل قويين لتحويل الخدمات الحكومية القائمة والنظام البيئي المجتمعي إلى نظام بيئي رقمي قائم تمامًا على البيانات، من خلال ميكنة كافة الإجراءات الحكومية وتقديمها عن طريق منظومة حوسبية رقمية، وذلك لتقديم الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأبسط،

وأوضح سمير أن هناك تعاون كبير بين الجهات والوزارات المقدمة للخدمات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي من خلال محورين رئيسيين هما الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي، حيث يجري حاليا زيادة عدد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين رقميًا على مستوى الجمهورية .

وأشاد الوزير بمذكرة التفاهم الموقعة بين مركز تحديث الصناعة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي من المتوقع أن تُشكل نقطة تحول في جهود الدولة المصرية لتوطين مفاهيم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكداً انفتاح الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على ملفات التعاون المشترك التي تساهم في تعزيز عملية التحول الرقمي من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

ولفت سمير إلى أن هذا التعاون يأتى تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسة المصرية لتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل تبني مفاهيم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، من خلال إضافة محور "العلوم والتكنولوجيا والابتكار" كأحد أهم محاور البعد الاقتصادي لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة، والذي يسعي إلى تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

ومن جانبه أكد المهندس عبدلله العبيكان، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان للاستثمار، أن هذا التعاون يأتي تماشيًا مع استراتيجية المجموعة في التوسع الإقليمي واستكمالا لمسيرة المجموعة الممتدة على مدار أربعين عامًا في السعودية والتي تشمل خدمات التعليم والتكنولوجيا وغيرها من الصناعات المختلفة، مشيرا إلي أن الشركة يعمل بها ما يقرب من 3 آلاف موظف ولها أعمال في 16دولة من خلال 25 شركة تابعة و20 مصنعا.

وأضاف العبيكان أن إطلاق أعمال الشركة في مصر يأتي في إطار التزام المجموعة تجاه السوق المصري وترسيخًا لإيمانها بالإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق في مجال الحلول الرقمية والتحول الرقمي، فضلاً عن علاقات الاخوة التي تربط مصر والسعودية على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات وخصوصا الاستثمارية.

وبدوره أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن وزارة التجارة والصناعة تتبني من خلال جهاتها التابعة سياسات واضحة تتجه لتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة والمكون عالي التكنولوجيا مثل صناعة السيارات الكهربائية والحاسبات والآلات والمعدات، مشيرا إلي أنه انطلاقاً من حرص مركز تحديث الصناعة على دمج مفاهيم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة في سياسات التنمية الصناعية فقد قام المركز من خلال استراتيجيته التي تم اطلاقها خلال 2022 بصياغة رؤية متكاملة للحاق بركب التحول الرقمي في ضوء التجارب العالمية الناجحة.