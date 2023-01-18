وزير الشباب والرياضة يبحث مع وزيرى التربية والتعليم والثقافة عددا من الملفات المشتركة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمبني الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات ذات التعاون المشترك بين الجانبين.

تناول اللقاء التوسع في تنفيذ دوري المدارس، ومشروع القوافل التعليمية، وآليات الاستفادة من مشروع الموهبة لاكتشاف المواهب في المدارس.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الهدف من دوري المدارس هو نشر الأنشطة الرياضية والحرص على تنمية وبناء قدرات الطلاب ورعاية الموهوبين منهم، واستثمار أوقات النشء والشباب، وتفريغ طاقاتهم الإيجابية وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة، ونشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة كرة القدم، تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته بالاهتمام بالرياضة المدرسية.

وفيما يخص مشروع القوافل التعليمية، أكد وزير الشباب أن هذا العام يستهدف المشروع قرى المشروع الرئاسي لتنمية القرية المصرية "حياة كريمة" والذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً بالغاً، مشيراً إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ هذا المشروع الذي عمل على التنمية الشاملة للبنية الأساسية وكل ما يخص الحياة الكريمة للمواطن المصري.

كما تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتورة نيفين الكيلاني لبحث تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارتين لتعظيم الاستفادة من إمكانيات الوزارتين وتوحيد الجهود في المشروعات والأنشطة المشتركة.