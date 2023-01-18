اليوم السابع
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وزير الخارجية السعودى: نعمل مع العراق والأردن لتعزيز الارتباط فى التجارة والاستثمار

الأربعاء، 18 يناير 2023 07:34 م
وزير الخارجية السعودى: نعمل مع العراق والأردن لتعزيز الارتباط فى التجارة والاستثمار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
وكالات

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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، خلال جلسة في منتدى دافوس الاقتصادي، إن السعودية تعمل مع شركائها في العراق والأردن وغيرهم من أجل تعزيز الارتباط في مجالات عدة مثل الكهرباء والتجارة والاستثمار.

واعتبر وزير الخارجية السعودي أن هناك "العديد من الأشياء التي يمكن بنائها سوياً في المنطقة، والتي يمكنها أن تحل العديد من الخلافات المستمرة".

وأضاف خلال جلسة في منتدى دافوس الاقتصادي، ضمت أيضاً وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير المالية الأردني محمد العسعس، "نحن نتحدث عن بناء اقتصاد قوي لكل المنطقة، أولاً لأن ذلك يؤمن أمننا القومي، لأنه عندما يكون هناك استقرار أمني في المنطقة، فذلك يمكننا من التركيز على التطور".

وتابع: "إذا كان بإمكاننا تطوير اقتصاد جيراننا وأسواق قوية، فذلك يمكننا من تطوير اقتصادنا أيضاً".


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