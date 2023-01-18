اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الخارجية السعودى: "أوبك+" واجهت تقلبات السوق وعملت لصالح المنتجين والمستهلكين

الأربعاء، 18 يناير 2023 07:00 ص
وزير الخارجية السعودى: "أوبك+" واجهت تقلبات السوق وعملت لصالح المنتجين والمستهلكين فيصل بن فرحان بن عبد الله

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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن تحالف "أوبك+" واجه تقلبات السوق، وعمل لصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وتوقع وزير الخارجية أن اقتصاد المملكة سيكون الأسرع نموا هذا العام 2023.

وصرح بأن المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة، مضيفا "نحن مع التحول للطاقة النظيفة لكن ذلك سيستغرق عقودا".

وأوضح أن المملكة لديها شراكة قوية مع الولايات المتحدة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذا لا يعني الاتفاق في كل شيء.

وصرح في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى "دافوس الاقتصادي 2023" المنعقد في سويسرا، بأن المملكة تسعى لإيجاد مسار للحوار مع الجميع، وفي الوقت نفسه تركز على التنمية.

وقال: "تواصلنا مع إيران ونحاول إيجاد طريقة للحوار"، لافتا إلى أن التركيز على التنمية إشارة قوية لإيران بأن هناك مسارات للاتفاق.

 

 


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