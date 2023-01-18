وزيرة التخطيط تلتقى وزير الدولة بالمستشارية الاتحادية الألمانية بدافوس

كتبت أسماء أمين

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتور يورج كوكيز وزير الدولة بالمستشارية الاتحادية الألمانية، وذلك لبحث سبل التعاون في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والطاقة والهيدروجين الأخضر، وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

وتتضمن الاجتماع تبادل الرؤى فيما يخص الظروف الاقتصادية العالمية، وكذا بحث سبل دعم ألمانيا للسياحة في مصر استنادًا إلى تجرتها الناجحة قبل فترة الأزمات العالمية، كما ناقش الطرفان سبل التعاون في ظل الظروف التي يمر بها العالم الاّن.

وخلال اللقاء تناولت د.هالة السعيد الحديث حول حاجة العالم الملحة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والاتجاه إلى الطاقة المتجددة، مؤكدة اهتمام مصر بقضايا تغير المناخ فى إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى قيام مصر بإطلاق معايير الاستدامة البيئية وإطلاق السندات الخضراء لتصبح أول دولة أفريقية تطلقها، فضلًا عن اتجاه الدولة من خلال الصندوق السيادي للاستثمار في عدد من المشروعات في مختلف القطاعات أبرزها الهيدروجين الأخضر، النقل النظيف وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات في القطاعات ذات الاولوية كإنتاج الهيدروجين الأخضر، والنقل المستدام، والمشروعات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة.

وأشارت السعيد كذلك إلى جهود الدولة في مجال السياحة كأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية، مشيرة إلى سعي الدولة لزيادة عدد السائحين بشكل كبير وإيرادتهم إلى مستويات غير مسبوقة، المستويات التي تستحقها دولة كمصر.

وشهدت زيارة الوزيرة إلى دافوس بسويسرا عقد عدة لقاءات ثنائية مع وزراء دوليين وكذا رؤساء تنفيذين لشركات ومؤسسات كبرى لبحث فرص جذب الاستثمارات لمصر وتعزيز التعاون بين الحكومات المختلفة وكذا مشاركة القطاع الخاص الدولى.