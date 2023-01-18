اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 12:52 م
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على هامش مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس..

وزيرة التخطيط تبحث مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى التعاون المشترك

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:27 ص
وزيرة التخطيط تبحث مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى التعاون المشترك وزيرة التخطيط
كتب أسماء أمين

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التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والسعودية، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي الـ53 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بمشاركة 52 رئيس دولة وحكومة وعدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين، والذي يركز هذا العام على الحلول والتعاون بين القطاعين العام والخاص للتصدي لأشد الاحتياجات إلحاحًا في العالم.
 
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن العلاقات الاقتصادية القوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، تؤكد عمق تلك العلاقات والتعاون الكبير بين البلدين، الذي يشهد تفاعلًا ونموًا مستمرًا، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على توطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. 
 
كما ناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتجارب المصرية السعودية الناجحة في عدد من المجالات، وكذلك التعاون بين البلدين على مستوى السياسات العامة، وعلى مستوى الرؤى فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية العالمية التي تتعرض لها كل الدول حاليا، وسبل التعاون المشترك بين الجانبين في ظل تلك الظروف.
 

دافوس

وزيرة التخطيط

السعودية

منتدى الاقتصاد العالمي



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