نقيب الفلاحين فى بنى سويف: زيادة سعر إردب القمح قرار جرىء فى صالح المزارع

بنى سويف هانى فتحى

قال الحاج سيد قرني، نقيب الفلاحين بمحافظة بنى سويف، إن قرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، والخاص بزيادة سعر إردب القمح من القرارات الجريئة، وأثنى نقيب الفلاحين بمحافظة بنى سويف على القرار، مؤكدًا أنه فى صالح المزارع .

وأضاف الحاج سيد قرني لـ"اليوم السابع" أن الفلاح كان يعانى من زيادة تكلفة زراعة القمح خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيجعل المزارع يقبل على زيادة مساحة زراعة القمح، موضحًا أن الدولة المصرية بتلك القرارات الجريئة تسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من احتياجات مصر من القمح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم إقرار حافز توريد إضافى 250 جنيها ليصل لـ1250 جنيها لسعر إردب القمح.

وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء انه وجه وزراء الزراعة والتموين والري لدعم السلع الاستراتيجية للمنتجات المتعلقة بزيوت الطعام.