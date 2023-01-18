اليوم السابع
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نعينع والخشت والطاروطى نوابا للشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:37 م
نعينع والخشت والطاروطى نوابا للشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ الشيخ محمد حشاد
كتب على عبد الرحمن

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اختيار كلا من القارئ الطبيب أحمد نعينع والقارئ الشيخ محمود الخشت والقارئ الشيخ عبد  الفتاح الطاروطي نوابا لشيخ عموم المقارئ المصرية الشيخ محمد حشاد.

 

وقال وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على حسابه الشخصى على "تويتر"، أن القرار يأتى في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة القرآن الكريم، قائلا:" أتمنى لهم ولجميع قرائنا العظماء كل التوفيق في خدمة كتاب الله عز وجل" .

 

يذكر أن الأوراق المطلوبة لعضويه نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم هى:

فيش جنائى موجه للنقابة.

صورة البطاقة / وصورة شهادة الميلاد .

صورة المؤهل الدراسى و2 صورة شخصية.

بيان الحالة الوظيفية لو موظف.

الموقف من التجنيد.

مبلغ بداية الاشتراك أول مرة حسب السن حتى الخمسين.

ولفتت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم إلى أنه يتم تجديد العضوية سنويا بمبلغ 150 جنيها، على أن يتم تقديم الأوراق ودفع مبلغ بداية الاشتراك والاختبار فى القرآن "سبع أجزاء على الأقل" فى نفس اليوم.

 

فى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق فتح الباب أمام أعضاء نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم الراغبين فى المشاركة فى مكاتب التحفيظ أو إقامة مقارئ الجمهور بالمساجد أو المشاركة فى البرنامج الصيفى للطفل، لافتة إلى أن أعضاء مجلس النقابة والقراء المعتمدون باتحاد الإذاعة والتليفزيون يعفون من أى اختبارات أو مقابلات، ويتم توزيعهم على أقرب المساجد إليهم بمعرفة رئيس القطاع الدينى، وأوضحت الوزارة، أن أعضاء النقابة من غير أعضاء المجلس والأعضاء غير المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون عليهم اجتياز الاختبار أو المقابلة التى يجريها القطاع الدينى بالأوقاف.


الأوقاف

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