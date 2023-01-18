نصائح لكبار السن.. عشان الشتا يبقى أكتر صحة ونشاط

كتبت فاطمة ياسر

من المهم ل كبار السن الحفاظ على صحتهم ونشاطهم البدني خلال الطقس البارد وفصل الشتاء، ووفقا لموقع “medicalxpress”، سنتعرف على أبرز النصائح التي يجب علي كبار السن القيام بها خلال فصل الشتاء.

حول ذلك قالت الدكتورة أنجيلا كاتيك، الأستاذة المساعدة في مركز الشيخوخة في كلية بايلور للطب، إنه من المهم الخروج إلى الخارج سواء كان الجو معتدلًا أو باردا، طالما أنه خالي من الأمطار والثلج، فالتنزه لكبار السن جيد لروحك وجسدك.

وتقترح كاتيك الاستمرار في المشي أو ركوب الدراجات أو التواجد في الطبيعة ، مع توخي الحذر من الثلج، كما أنها حذرت من عدم ممارسة رياضة نشطة جديدة مثل التزلج على الجليد ، إلا إذا كانت هذه هواية بالفعل.

وقدم التقرير بعض النصائح المهمة لكبار السن خلال فصل الشتاء، ومنها:

-إذا كنت تزرع عادة بالخارج، فقم بزراعة بعض النباتات الداخلية في الشتاء، أي عليك أن تخطط لموسم الزراعة القادم من خلال الاطلاع على كتالوجات البستنة ووضع خطة الربيع.

-استكشف الأنشطة الداخلية، مثل القراءة وحل الألغاز وممارسة الألعاب والحرف اليدوية أو الحياكة. اذهب إلى الحفلات الموسيقية وقم بزيارة المتاحف وقم برحلات على الطريق.

-إذا كانت فكرة اكتساب هواية جديدة بعد التقاعد تبدو شاقة ، فكر في الأنشطة التي استمتعت بها في الماضي قبل أن تركز على العمل.

-تحقق من برامج تعليم الكبار في منطقتك، فقد يقدمون مجموعة متنوعة من وسائل التسلية الجديدة ، بما في ذلك النجارة أو الخياطة أو مراقبة الطيور.

-تعرض الكتب في المكتبة العامة المهارات التي يمكنك تعلمها ، مثل الطبخ الذواقة أو خياطة اللحف.

-العمل التطوعي ، يمكن أن يكون هذا وسيلة مجزية لقضاء الوقت.