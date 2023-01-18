نشاط مكثف لقومى المرأة بدمياط.. ندوات لتنمية الأسرة وإعادة تدوير الملابس

دمياط معتز الشربيني

نفذ المجلس القومى للمرأة بدمياط عدة جلسات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية تنمية الأسرة المصرية بقرى مركز كفر سعد، حيث تم عقد 23 جلسة استهدفت 1338 مواطنا ومواطنة بهذه القرى، وذلك بالتعاون مع مديرية أوقاف دمياط بقيادة محمد سلامة وكيل أوقاف دمياط.

وأكدت مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط أن موضوع الجلسات كان عن القضية السكانية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من المنظور الدينى والمجتمعي وأشارت مروة نبيل إلى أن الجلسات أثمرت عن رصد بعض المشاكل التي تواجه المجتمع سواء الرجل والمرأة مثل التربية والتنشئة للأبناء، وخاصة بعد انتشار جرائم القتل والعنف المجتمعي ومشاكل وسائل التواصل الاجتماعى.

وأوضحت مقررة الفرع أنه على هامش الجلسات يتم التوعية عن أهمية ترشيد المياه والكهرباء ودور الدولة المصرية فى مواجهة الأزمات، مؤكدة استمرار جلسات الدوار بصفة يومية فى كل قرى المحافظة.

يأتى ذلك استمرار لتوجيهات دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة ورعاية دكتورة منال عوض محافظ دمياط ذلك برئاسة مروة نبيل مقرر الفرع.

كما نظم المجلس ورشتى عمل إعادة تدوير الملابس المستعملة وخياطة وتفصيل الجوارب الشتوي والدفايات للمدربة منى وصفي والمدربة فتحية البانى.

حيث تم تفصيل الجوارب والدفايات من بواقي الملابس الشتوية المستعملة وتم التطبيق العملي على مجموعه من الملابس القطيفة وطريقة تفعيلها بطريقة صحيحة وبجودة عالية تتناسب مع الأذواق والموديلات الحالية، وتم إنتاج عدد كبير من المنتجات.

وقد حضر الورشة عدد 15 سيدة وفتاة من مدينة عزبة البرج والقرى المجاورة وتم التطبيق العملي للسيدات الحضور عن طريق خامات بسيطة وسهلة ومتوفرة، واستمرت الورش لمدة ساعتين تقريبا على أن يتم استئناف التدريب لعمل منتجات وموديلات أخرى.

يأتي ذلك في ظل اهتمام المجلس القومي للمرأة بالتمكين الاقتصادى والاجتماعي للمرأة ، واستمرارا لأنشطة المجلس القومي للمرأة بالمدينة الصديقة للنساء بمحيط مكتبة مصر العامة بعزبة البرج.

وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس وتحت إشراف وقيادة مروة نبيل مقرر فرع المجلس بدمياط وبحضور وتنسيق منى عبدالله عضو الفرع ومشرفة على أنشطة المجلس بالمدينة، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بعزبة البرج.