نائب محافظ المنيا يشهد فعاليات البرنامج التدريبى لقيادات الجمعيات التعاونية

شهد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، أعمال البرنامج التدريبي لقيادات الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية بعنوان (التحليل المالي، والتحول الرقمي، والفاتورة الإلكترونية)، بمحافظات المنيا، وبني سويف، والفيوم، والذي يقام على مدار يومين، ويهدف إلى تفعيل وتطوير عمل الجمعيات الإنتاجية في ظل التحول الرقمي والفاتورة الإلكترونية، في ضوء تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
حضر فعاليات البرنامج المهندس أسامة حسين رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وصبري محمد عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي، وعايدة ثابت مدير عام التعاونيات الإنتاجية بوزارة التضامن الاجتماعي، وسوزان حنا مدير إدارة الشكاوى بوزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد العام للتعاونيات، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، والجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية.
ونقل نائب المحافظ تحيات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للحضور، مشيراً إلى الدور الهام والملموس الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي وبخاصة في مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة بالمحافظة، ومؤكداً على أن مثل تلك اللقاءات لها دور هام من خلال التشاور وطرح الرؤى وتقارب الأفكار، للوصول لنقطة التقاء للنهوض بالدولة، حيث تأتي محاور التدريب اتساقاً مع مجهودات الدولة ورؤيتها نحو التحول الرقمي الشامل.
حضر فعاليات البرنامج المهندس أسامة حسين رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وصبري محمد عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي، وعايدة ثابت مدير عام التعاونيات الإنتاجية بوزارة التضامن الاجتماعي، وسوزان حنا مدير إدارة الشكاوى بوزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد العام للتعاونيات، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، والجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية.
ونقل نائب المحافظ تحيات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للحضور، مشيراً إلى الدور الهام والملموس الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي وبخاصة في مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة بالمحافظة، ومؤكداً على أن مثل تلك اللقاءات لها دور هام من خلال التشاور وطرح الرؤى وتقارب الأفكار، للوصول لنقطة التقاء للنهوض بالدولة، حيث تأتي محاور التدريب اتساقاً مع مجهودات الدولة ورؤيتها نحو التحول الرقمي الشامل.
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