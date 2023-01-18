نائب محافظ المنيا يشهد فعاليات البرنامج التدريبى لقيادات الجمعيات التعاونية



حضر فعاليات البرنامج المهندس أسامة حسين رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وصبري محمد عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي، وعايدة ثابت مدير عام التعاونيات الإنتاجية بوزارة التضامن الاجتماعي، وسوزان حنا مدير إدارة الشكاوى بوزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد العام للتعاونيات، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، والجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية.



ونقل نائب المحافظ تحيات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للحضور، مشيراً إلى الدور الهام والملموس الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي وبخاصة في مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة بالمحافظة، ومؤكداً على أن مثل تلك اللقاءات لها دور هام من خلال التشاور وطرح الرؤى وتقارب الأفكار، للوصول لنقطة التقاء للنهوض بالدولة، حيث تأتي محاور التدريب اتساقاً مع مجهودات الدولة ورؤيتها نحو التحول الرقمي الشامل.