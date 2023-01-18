نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد كنترولات الكليات ويطمئن على دقة أعمال التصحيح

الغربية عادل ضرة

أجرى الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الأربعاء، جولة فى كليات الهندسة والزراعة والتربية الرياضية لمتابعة أعمال التصحيح الإلكتروني بوحدات القياس والتقويم، والتأكد من جاهزية الكليات لإتمام أعمال التصحيح وإعلان النتائج فور الانتهاء منها، بالإضافة إلى متابعة وحدات الخدمة المجتمعية بالكليات.

واطمئن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توافر مناخ ملائم لأعمال الامتحانات في الكليات والالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس بشكل مستمر أثناء أداء الاختبارات للرد على كافة استفسارات الطلاب، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور مصطفى الصواف وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شريف جبر وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحدات الخدمة المجتمعية بالكليات، والتأكيد على دور جامعة طنطا في تقديم الخدمات المجتمعية لمواطني محافظة الغربية ومنطقة وسط الدلتا، والتأكد من انتهاء الاستعدادات لافتتاح منفذ بيع السلع الغذائية بكلية الزراعة، ومناقشة آليات التواصل المجتمعي ودعم الابعاد التنموية البيئية مع الدكتور ايمن بكري وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيناس هاشم وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.







