منطقة الإسكندرية الأزهرية تنظم معرض لمبادرة "أنا الراقى بأخلاقنا"

نظمت منطقة الإسكندرية الأزهرية برئاسة الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب معرضآ يشمل جميع الأعمال التى قامت بها جميع الإدارات التعليمية والمعاهد التابعة لها فى مبادرة ( أنا الراقى بأخلاقي).

وقال رئيس الإدارة المركزية لأزهر الإسكندرية أن المبادرة حققت نجاح كبير وتهدف إلى توعية الطلاب بالأخلاق الحميدة التى حثنا عليها ديننا الحنيف اقتداء بالرسول الكريم الذى امتدحة ربه عز وجل فى كتابة العزيز وقال( وإنك لعلى خلق عظيم).

وقدم الشكر لجميع القائمين على المبادرة والجهد الرائع فى تفعيل المبادرة وجميع المبادرات التى تقوم بها منطقة الإسكندرية الأزهرية التى من شئنها الارتقاء بالعملية التعليمية والأخلاقية وتضع منطقة الإسكندرية الأزهرية فى مكانه متميزة.

يذكر أن المبادرة دشنها الأزهر الشريف برعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب ووكيل الأزهر الشريف ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية لتعليم جميع الطلبة والطالبات الأخلاق الحميدة.

حضر المعرض علاء الحلفاوى مدير إدارة الشئون القانونية والسادة مديرى العموم والموجهين العموم وبعض المنسقين بالمبادرة.

فى سياق آخر تفقد اليوم الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بتفقد بعض المعاهد بإدارة المنتزة للأطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية والابتدائية وشملت الزيارة لجنة معهد فتيات سيدى بشر التى تضم معهد فتيات سيدى بشر ومعهد فتيات العصافرة ومعهد براعم طيبة ولجنة معهد ابو العيون التى تضم معهد ابو العيون ومعهد بنين الإمام الحسين.

وأكدت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية فى بيان على عدم وجود أى شكاوى وسير الامتحانات بكل هدوء فى كافة المعاهد الأزهرية وكان برفقته اسماعيل أنور مدير العلاقات العامة.