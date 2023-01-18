وذكر موقع "سويس إينفو" السويسرى، اليوم الأربعاء، أن المتظاهرين أطلقوا الألعاب النارية أثناء مسيرة في أنحاء المدينة الليلة الماضية، وذلك في وجود أعداد كبيرة من رجال الشرطة، فيما لم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة خلال المظاهرة التي لم يكن مصرحا بها.

ومن جهتها، ذكرت شرطة زيورخ أنها حالت دون سير المتظاهرين في وسط المدينة، وأنه بعد حوالي ساعة، عاد المتظاهرون إلى ساحة "هيلفيتيابلاتز" بالقرب من البحيرة، حيث بدأ العرض التوضيحي، وتفرقوا حوالي الساعة 8 مساء (بالتوقيت المحلي).

يشار إلى أنه قبل يوم واحد من افتتاح الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في الفترة من 16 إلى 20 يناير الجاري، خرج حوالي 300 شخص إلى شوارع دافوس للمطالبة بالعدالة المناخية.

وتحت شعار "فرض ضريبة على الأثرياء.. أنقذوا المناخ"، اجتمع بعض المتظاهرين من التنظيم الشبابي للحزب الاشتراكي السويسري في المنتجع الجبلي السويسري للمطالبة بفرض ضريبة مناخية على من وصفوهم بـ"أصحاب الثراء الفاحش" الذين يحضرون قمة المنتدى الاقتصادي العالمي.. وأنضم إليهم نشطاء من حركة "جرين بيس" ومن بلدة لوتزيراث الألمانية، التي أصبحت بؤرة مناخية وسط خطط لتوسيع منجم فحم في المنطقة.

يشار إلى أنه يحضر اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي أكثر من 370 شخصية عامة، بما في ذلك 52 رئيس دولة و60 رئيسا تنفيذيا من جميع أنحاء العالم.