مصرع طفل غرقاً داخل خزان بمساكن اللنش فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي طفل مصرعه، مساء أمس الثلاثاء، اثر غرفه داخل خزان بمنطقة اللنش في نطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد.

استقبلت مستشفى عطاء الخاصة، الطفل كريم شعبان عزت 6 سنوات، جثة هامدة، بادعاء غرق في خزان مياه بمنطقة اللنش، تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

وفي سياق آخر، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط 4 طن بطاطس معبأة، جاء ذلك فى إطار جهود المديرية من خلال الحملات الرقابية الصباحية والمسائية برئاسة وتوجيهات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل مديرية تموين بالمحافظة.

وضبطت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة ورئاسه إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله وياسر جمعة ومحمد السحرواى و العربى عبد الحليم كبار مفتشى الرقابة، وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين، أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بدائرة حى الجنوب بداخله كمية تقدر ب 200 كرتونه " 4 طن" بطاطس نصف مقلية غير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الصلاحيه والإنتاج.

ويأتي ذلك مخالفة للقرار رقم 45 لسنة 2022 الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.