مستوطنون إسرائيليون يقيمون حفلا استفزازيا فى محيط الحرم الإبراهيمى بالخليل

كتب: أحمد جمعة

أقام مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، حفلا استفزازيا صاخبا في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، وفي الطرقات المؤدية إليه.

وقال مدير عام الحرم غسان الرجبي لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية"وفا"، إن مجموعة من المستوطنين الذين يقطنون البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في مدينة الخليل، أقاموا حفلا استفزازيا صاخبا في محيط الحرم والطرقات المؤدية إليه، وبالقرب من منازل المواطنين.

وأضاف أن هذه الاعتداءات تمثل مساسا بقدسية وحرمة هذا المكان وما يمثله، وقد بات المستوطنون ينفذونها بشكل يومي، بهدف استفزاز مشاعر المواطنين والتضييق عليهم.

على جانب آخر، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يُشكل العائق الأكبر أمام عملية التنمية في فلسطين، باستمراره بالسيطرة على كافة المُقدرات بالضفة الغربية، وبحرمانه للفلسطينيين من استغلالها خاصة في المناطق المُصنفة "ج".

وطالب اشتية، خلال استقباله مُدير عام الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي بورد فيجار سولهجيل، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وإجراءاتها، والحفاظ على حل الدولتين.

وبحث اشتية وسولهجيل تعزيز التعاون ودعم المشاريع التنموية في فلسطين، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيست.

وثمن اشتية الدعم النرويجي المستمر لفلسطين على كافة المستويات، من منطلق الإيمان بقيم العدالة والسلام وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشيدا بمستوى التنسيق والمشاورات وفق الأولويات الوطنية الفلسطينية، مضيفا: "أن النرويج تشكل الذاكرة التراكمية لعملية السلام".