مدينة أرمنت تشهد بدء خطوات توثيق منتدى شباب أرمنت.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر ، خطوة جديدة لدعم شباب المدينة برعاية وزارتى الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، عبر بدء أولى خطوات توثيق منتدى شباب أرمنت، ليكون منبر يجمع شباب المدينة للعمل على دعم الأهالى فى كافة القرى والنجوع مستقبلاً، ويخرج أجيال تنمو بالمجتمع الأقصرى والمصرى خلال الفترة المقبلة.

ويقول المهندس إسلام الدهرين المشرف على منتدى شباب أرمنت غرب الأقصر، أنه تواصل مع محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، لبحث توثيق فكرة منتدى شباب أرمنت ليكون منبر قوى لدعم أهالى أرمنت والشباب مستقبلاً، كما تم التواصل مع الدكتور عبد الله الباطش نائب وزير الشباب والرياضة لبدء توثيق منتدي شبابي لأبناء أرمنت بأهداف محددة وعدد أعضاء مشاركين فيه ليكون منبر حقيقي لدعم المدينة فى كافة الخدمات.

ويضيف المهندس إسلام الدهرين، أن منتدى شباب أرمنت عبارة عن كيان شبابي قوي يتم فيه دمج بين الخبرات والشباب من الجنسين، بعيداً عن التفريق الحزبي والسياسي أو الديني أو النوعي، ليكون كيان مسموع يخرج أفكار ورؤي الشباب وطموحاتهم وتطلعاتهم للمستقبل والتواصل مع المسؤولين بشكل مباشر، للعمل على حل جميع المشكلات التي تشغل الشارع مع رؤية حقيقة وواقعية للمستقبل، وفتح مجال لعمل وتوظيف الشباب وفتح مجالات للشباب لبناء مستقبل يفيد نفسه والمجتمع والرقي بالفكر، والارتقاء بالأخلاق علي المستوي العام.

وأوضح المشرف على فكرة منتدى شباب أرمنت، أنهم حصلوا على موافقات مبدئية لإقامة منتدى شباب أرمنت ليكون بوابة خير للجميع بالمدينة، حيث يتم التخطيط حالياً لجمع أكبر قدر ممكن من الأعضاء عبر التسجيل الإلكترونى، لتكوين كتلة شبابية تواجه التحديات بالمدينة، ويكون هدفها العمل على توفير فرص عمل للشباب عبر الرعاة من شتى المجالات، ودعم المبتكرين وتشبيك الشباب بالجمعيات لدعمهم مستقبلاً بمشروعات صغيرة ومتوسطة، واستقطاب الشركات الكبرى والمؤسسات والهيئات لدعم قرى ونجوع أرمنت وفتح مجال عمل للشباب والفتيات والسيدات والكبار فى شتى المجالات ليكون المنتدى نواة حقيقة لدعم مدينة أرمنت بأكملها برعاية الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومجلس مدينة أرمنت.