محافظ سوهاج يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، صباح اليوم، سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام 2022/2023، بعدد من اللجان بإدارة سوهاج التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر بدون أى معوقات.

رافق المحافظ خلال جولته، الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، وسليمان بخيت وكيل المديرية.

شملت جولة المحافظ تفقد لجنة مدرسة الحديثة الإعدادية بنات والتى تضم 18 لجنة فرعية بإجمالى 347 طالبة، ولجنة مدرسة النبوى المهندس الإعدادية بنين والتى تضم 23 لجنة فرعية بإجمالى 446 طالبا.

واطمأن "الفقي" خلال جولته على تجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، ووجود طبيب أو زائر صحى بكل مدرسة للإشراف على اللجان، موجها بتكثيف أعمال النظافة بالمدارس، ومحيط اللجان ومنع الإشغالات.

يذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 88 ألفا و691 طالب وطالبة، موزعين على 467 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وقد بدأت الامتحانات اليوم الأربعاء 18 يناير الجارى بامتحان مادة اللغة العربية، وتختتم يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 يناير 2023.