محافظ جنوب سيناء يبحث تعزيز التعاون بالمجال السياحى خلال المعرض الدولى بإسبانيا

التقي اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء بسمة الميمان مديرة الإدارة الإقليمية للشرق الأوسط ب

خلال مشاركته، في المعرض السياحي الدولي بالعاصمة الاسبانية مدريد، في دورته الـ 43 المنعقد في الفترة من 18 الى 22 يناير الجاري، بحضور أحمد عيسى وزير السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والسفير يوسف مكاوي، سفير مصر باسبانيا، UNWTO وهي وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.