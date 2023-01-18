محافظ جنوب سيناء يبحث تعزيز التعاون بالمجال السياحى خلال المعرض الدولى بإسبانيا

التقي اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء بسمة الميمان مديرة الإدارة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية خلال مشاركته، في المعرض السياحي الدولي بالعاصمة الاسبانية مدريد، في دورته الـ 43 المنعقد في الفترة من 18 الى 22 يناير الجاري، بحضور أحمد عيسى وزير السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والسفير يوسف مكاوي، سفير مصر باسبانيا، UNWTO وهي وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
جاء ذلك بحضور المهندس حسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة اير كايرو للطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصرية، وعدد من رؤساء شركات الطيران والسياحة، ومالكي الفنادق والمنشآت السياحية .وذلك في اطار بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة والترويج للمنتج السياحي و عرض المقومات والمقاصد السياحية التي تتمتع بها جنوب سيناء.
جانب من مشاركة محافظ جنوب سيناء في المعرض السياحي (4)
جانب من مشاركة محافظ جنوب سيناء في المعرض السياحي (5)
جانب من مشاركة محافظ جنوب سيناء في المعرض السياحي (6)
جانب من مشاركة محافظ جنوب سيناء في المعرض السياحي (7)
جانب من مشاركة محافظ جنوب سيناء في المعرض السياحي (8)
جانب من مشاركة محافظ جنوب سيناء في المعرض السياحي (9)
جانب من مشاركة محافظ جنوب سيناء في المعرض السياحي (10)
جانب من مشاركة محافظ جنوب سيناء في المعرض السياحي (11)
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