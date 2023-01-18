محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لشغل عدد من الوظائف القيادية

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماع لجنة القيادات لاختبار المتقدمين لشغل وظيفة مديري عموم الإدارة العامة للمشروعات بمديرية الطرق والنقل، وإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، والتى تم الإعلان عنها، بالإضافة إلى تجديد درجة مدير عام لعدد من الوظائف بمديرية الصحة والتنظيم والإدارة، وذلك لاختيار الأكفأ والأنسب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، وخالد عبد العليم مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ورشا منصور مدير مديرية التنظيم والإدارة، والدكتور طارق الششتاوي أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها وأعضاء اللجنة المشكلة.

وتم خلال الاجتماع إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لاختيار أفضل العناصر لشغل تلك الوظائف وفقاً لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مسبقاً.

وأوضح محافظ القليوبية، أن المحافظة تسعى دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل، تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لافتاً إلى أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين، بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها .



المتقدين للاختبار باللجنة



جانب من علم اللجنة



خلال اختبار المتقدمين للوظائف