محافظ القليوبية: الرد على 44370 شكوى من إجمالى 44573 خلال عامين بنسبة 99%

القليوبية إبراهيم سالم

تلقى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تقريرًا من منال الربيعى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، حيث تم التعامل مع كافة الشكاوى المقدمة وتوجيهها إلى الجهات الفرعية المختصة بكل شكوى، حتى وصلت نسبة معدل الإنجاز المخطط من الفترة 1 / 1 / 2021، حتى 1 / 1 / 2023، حوالى 99%، حيث بلغ عدد الشكاوى حوالى 44573 شكوى وتم الرد على 44370 شكوى، وتعد جهات مثل التربية والتعليم ومجلس مدينة بنها والخانكة ومديرية الصحة وحى غرب شبرا الخيمة من أعلى الجهات استجابة فى الرد على الشكاوى.



وأكد محافظ القليوبية، أنه يتابع بشكل مستمر منظومة الشكاوى بالمحافظة ويعمل على دعمها لحسم شكاوى المواطنين بشكل فورى، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية بالمحافظة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فور تلقيها وتوجيهها لجهات الاختصاص لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

واستطرد المحافظ، أنه يمكن تلقى الشكاوى من خلال تطبيق فى خدمتك على الهاتف المحمول، حيث يمكن من خلاله تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى والتسجيل برقم سرى يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات فى الشكوى المقدمة، أو من خلال الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقى الشكاوى، أو من خلال البريد الإلكترونى ويمكن التواصل عبر مسح الرمز الضوئى QR فى الصور المرفقة.