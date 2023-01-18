محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية ويوجه بنظافة محيط المدارس

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء امتحانات الترم الاول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022 - 2023 بمدرستي العباسية الإعدادية بنات بإدارة الوايلى التعليمية ، والنصر الرسمية لغات بادارة باب الشعرية التعليمية للاطمئنان على سير الامتحانات ، حيث يؤدي 200844 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع ) في 767 لجنة ، من بينهم 103001 طالب ، و97843 طالبة .

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون اي معوقات حيث يؤدي الطلاب اليوم إمتحان اللغة العربية، مضيفاً أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الإمتحانات ورفع جميع الاشغالات من حولها .

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.

وطمأن محافظ القاهرة أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم ، وتوفير الجو الملائم لأدائهم الإمتحانات بيسر وسهولة.