محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لجان امتحانات الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2022 / 2023 بمدارس مدينة القرين للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي التابعة لإدارة القرين التعليمية والتي تضم 14 لجنة امتحانية تستوعب 236 طالبا وطالبة.

اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الأسئلة الموضوعة بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء، مؤكداً أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة توفير أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه وتواجد الزائرة الصحية للتعامل مع أي حالات اعياء طارئة، مؤكدا على ضرورة التصدى بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة انتظام سير الامتحانات بمدرسة الجهاد والنصر المشتركة لمرحلتي التعليم الابتدائى والإعدادي التابعتين لإدارة القرين التعليمية والتي تضم 14 لجنة تستوعب 236 طالبا وطالبة، متمنياً للطلاب النجاح والتوفيق والحصول على أعلي الدرجات ومواصلة التفوق العلمي.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والتي تنطلق اليوم الاربعاء الموافق 18 يناير2023 في مادتي اللغة العربية والخط والاملاء والتربية الدينية وتستمر حتى يوم الاربعاء الموافق 25 يناير 2023 في مادة الدراسات الاجتماعية يبلغ 137 ألف و250 طالب وطالبة موزعين علي 757 لجنة امتحانية ما بين 746 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة و 8 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية بالإضافة إلى 3 لجان لطلاب مدارس النور والصم ومستشفى 57357 وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

رافق المحافظ في الجولة المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين والدكتورة وفاء طلبة مديرة إدارة القرين التعليمية وعدد من أعضاء البرلمان.