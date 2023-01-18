محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات تزامنا مع عيد الغطاس

الإسكندرية جاكلين منير

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الأقباط بعيد الغطاس المجيد، مؤكدًا أن مصر ستظل دائماً نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والتسامح والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزا للتعايش الحضارى عبر العصور، متمنياً أن يعود العيد على جموع المصريين بالخير والبركات وعلى مصرنا الغالية بالأمن والأمان والسلام والرخاء.

وأشار الشريف إلى أن الإسكندرية تفتقد زيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لها في هذا العيد الذي اعتاد على ترأسه كل عيد، متمنياً له الشفاء العاجل وأن يمتعه الله بالصحة والعافية.

هذا وأكد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات تزامنا مع عيد الغطاس المجيد، وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة لاستقبال أى شكوى طارئة والتعامل معها على الفور .

وقد شهدت كنائس الإسكندرية مساء اليوم، صلوات عيد الغطاس المجيد، وسط حضور كبير.