محافظ أسوان يوجه بسرعة الإنجاز فى مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل.. صور

وجه اللواءأشرف عطية، محافظ أسوان، أثناء جولته الميدانية، اليوم، الأربعاء، والتى شملت مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، وحديقة فريال التاريخية، إلى سرعة الإنجاز، والعمل بمعدلات أسرع، مع الجودة المطلوبة فى الأعمال المنفذة، بالإضافة إلى تحرير محاضر لمخالفات البناء والإشغالات.

وشدد المحافظ، فى بيان صحفى، على الإسراع بمعدلات التنفيذ بالجودة المطلوبة سواء فى الأرضيات أو الأسوار أو بلاطات الرخام أو التشجير وذلك لإنهاء المستوى الأول من الكورنيش العلوى الذى وصلت معدلاته إلى 88%، فيما وصل إجمالى تنفيذ المشروع بما يشمل المستويين الثانى والثالث إلى 55%.

وأشار، إلى أن المشروع يضم 3 مستويات بطول 4 كم بدءًا من حديقة فريال وحتى نادى كيما طبقًا للطراز الفرعونى والنوبى من خلال تنفيذ جداريات الهوية البصرية، كما يتضمن إنشاء ممشى علوى وأخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة بطول 400 متر به مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل، علاوة على ممشى زجاجى بطول 70 مترا لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الجمالية لعروس المشاتى.

وأضاف محافظ أسوان، أنه يتزامن مع ذلك تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بنسبة تنفيذ 40 %، وبطول 9 كم بدءًا من موقف الأقاليم حتى كوبرى أسوان الملجم حيث يتم تنفيذ أعمال التوسعة للطريق، بجانب عمل حوائط سانده بطول 4 كم، ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وومشى بعرض 23 مترا.

وخلال جولته التفقدية، رصد اللواء أشرف عطية عدد من المخالفات سواء فى البناء أو الإشغالات وأعطى توجيهاته بالمراجعة القانونية لموقف عدد من الأندية والمراسى، مع رفع فورى وتحرير محاضر للإشغالات المخالفة بغرامات مالية ستصل إلى 50 ألف جنيه، فضلًا عن توحيد تصميمات وأشكال وألوان يافطات المراسى الواقعة على الكورنيش سواء كانت لشركات وفنادق سياحية أو مطاعم وكافتيريات أو أندية لإبراز الشكل الجمالى له.

وزار "عطية"، حديقة فريال التاريخية حيث وجه برفع كفاءة الحديقة، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، والإنارة والمقاعد والأسوار، بالإضافة إلى الإسراع بطرح الكافتيريات الواقعة على النيل مباشرة لتعظيم القيمة الاقتصادية لها، مع توفير متنفس ترفيهى للمواطنين والزائرين، كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع المواطنين والأفواج السياحية، متمنيًا لهم الاستمتاع وقضاء أوقات سعيدة فى عروس المشاتى وسط الآثار الخالدة والمناظر الطبيعية الساحرة والطقس المشمس.

رافق محافظ أسوان خلال الجولة، سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، ومديرى الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، والحدائق.