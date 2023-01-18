محافظة القاهرة ترفع 500 طن مخلفات بطريق الخيالة ومساكن العبد

كتب سيد الخلفاوى

تواصل محافظة القاهرة رفع المخلفات والتراكمات بشارع الخيالة وأمام منطقة مساكن العبد بالمقطم، جنوب القاهرة بهدف القضاء على المظاهر السلبية ورفع جميع التراكمات والمخلفات والعمل على تغيير واجهة شوارع وميادين أحياء الجنوبية إلى أزهى صورها.

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبيّة على ضرورة التكاتف وتضافر الجهود من خلال هذه الحملة الشاملة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة شوارع المنطقة من خلال متابعتها للجهود المبذولة وتفقدها لأعمال رفع التراكمات والتي تتم دون توقف بالتنسيق مع الانقاذ المركزي التابع لهيئة النظافة وتجميل القاهرة وبتدعيم الحملة بعدد كبير من المعدات وباستخدام قلابات وحاويات ولوادر وسيارات لنقل المخلفات الصلبة وغيرها من معدات النظافة من خلال رفع 25 نقلة حمولة 20 طنا ليكون إجمالى ما تم رفعه 500 طن.

وأضافت نائب المحافظ، أن أعمال رفع المخلفات مستمرة بمتابعة من المنطقة الجنوبية والتي تتم على مدار اليوم، وسيتم استمرار الحملة المكثفة والتواجد الميدانى بشكل مستمر والتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لهم من خلال تذليل أية عقبات قد تعوق مواصلة الاعمال مع التأكيد على تنفيذ كل ما وجهت حفاظا على صحة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والنظافة العامة بالمنطقة .

ويأتي ذلك استمرارا للجهود المبذولة لتنفيذ حملات النظافة المكبرة لرصد كافة المخلفات والتراكمات والعمل على رفعها اولا بأول مع استمرار التواجد الميدانى والمتابعة المستمرة وتكثيف حملات النظافة لتوفير بيئة امنة خالية من كافة اشكال الملوثات طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.