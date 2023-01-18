مايكروسوفت تخطط لتسريح 11 ألف موظف.. "بلومبرج" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت وكالة بلومبرج عن خطط مايكروسوفت، لإلغاء الآلاف من الوظائف في أحدث عملية انتقاء للموظفين من قبل شركة تكنولوجية كبري نتيجة لتباطؤ الاقتصاد.

وقالت الوكالة الأمريكية إنه من المتوقع أن تعلن الشركة عن تسريح العمال على نطاق واسع في الأيام المقبلة، حيث تستهدف مايكروسوفت تخفيض بنسبة 5% في قوتها العاملة، أو حوالي 11 ألف عامل عبر المكاتب في جميع أنحاء العالم خاصة في اقسامها الهندسية.

وتوظف مايكروسوفت أكثر من 220 ألف شخص على مستوى العالم، بما في ذلك ما يقرب من 122 ألفا في الولايات المتحدة ، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت، ورفضت الشركة تأكيد الاخبار وقالت لشبكة سي بي إس نيوز إنها لا تعلق "على الشائعات".

ووفقا للتقرير، تخلت عدد من الشركات التكنولوجية الكبرى عن الاف الوظائف في الأشهر الأخيرة ومنها ميتا وامازون وتويتر، في ديسمبر وحده ، كما ألغت شركات التكنولوجيا أكثر من 16 الف و100 وظيفة في عمليات تسريح جماعي متفرقة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستمنح جميع موظفيها المقيمين في الولايات المتحدة إجازة مفتوحة بموجب سياسة "إجازة تقديرية" جديدة، في الوقت الذي فيه يتوقع العديد من الاقتصاديين أن تواجه الولايات المتحدة ركودًا هذا العام ، على الرغم من أن بعض المحللين يتوقعون أن يكون خفيفًا على الأرجح.

وقال محللو BofA Global Research في تقرير: "ما زالت توقعاتنا للاقتصاد الأمريكي في 2023-24 تتضمن ركودًا معتدلًا ، لكننا تأخرنا في توقيت الانكماش وما زلنا نرى التباطؤ مدفوعًا أساسًا بالسياسة النقدية الأكثر تشددًا ، مما تسبب في تباطؤ الاستثمار الحالي الذي يقوده الاستثمار ليتحول إلى تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي."