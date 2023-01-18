اليوم السابع
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مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بعد قليل لعرض نتائج اجتماع الحكومة الأسبوعى

الأربعاء، 18 يناير 2023 02:42 م
مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بعد قليل لعرض نتائج اجتماع الحكومة الأسبوعى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل ، مؤتمرا صحفيا لعرض أبرز نتائج اجتماع الحكومة الأسبوعي.
 
 

اجتماع الحكومة

مؤتمر صحفي

مجلس الوزراء



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