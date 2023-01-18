مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بعد قليل لعرض نتائج اجتماع الحكومة الأسبوعى

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل ، مؤتمرا صحفيا لعرض أبرز نتائج اجتماع الحكومة الأسبوعي.
مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بعد قليل لعرض نتائج اجتماع الحكومة الأسبوعىالأربعاء، 18 يناير 2023 02:42 م
رئيس الوزراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الحكومة توافق على منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإداريةالأربعاء، 18 يناير 2023 02:38 م
الحكومة توافق على تنظيم صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعيةالأربعاء، 18 يناير 2023 02:36 م
رئيس الوزراء: تحرك مصر على الصعيد الخارجى يعزز مكانتها كشريك محورى فى مختلف القضاياالأربعاء، 18 يناير 2023 12:44 م
التوقيع على بروتوكول ثلاثى لتفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمات ذوى الإعاقةالأربعاء، 18 يناير 2023 11:51 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة