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لا تفوتوا الفرصة.. القمر يعانق النجم الأحمر العملاق فى مشهد بديع اليوم

الأربعاء، 18 يناير 2023 02:30 ص
لا تفوتوا الفرصة.. القمر يعانق النجم الأحمر العملاق فى مشهد بديع اليوم القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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سيرصد بسماء مصر والوطن العربى فجر اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، وقبل شروق الشمس، اقتران القمر بنجم قلب العقرب باتجاه الأفق الجنوب الشرقى فى مشهد مرئى بالعين المجردة. 
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أن قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث أن الشمس لا تعتبر شيئا مقارنة به، حيث تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومترا، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ ويغطي تقريبا 60% المسافة إلى كوكب المشترى.
 
ويبعد قلب العقرب حوالى 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو فى خريف عمره، والنجوم مثل قلب العقرب التي تكون فى المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة، وهذا يؤدى إلى أن الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم. 
 
وتابع التقرير أن النجوم ذات اللون الأحمر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة نادرة إلى حد ما، في الواقع، كل النجوم الحمراء الساطعة التي نراها في سماء الليل بالعين المجردة هي إما عمالقة حمراء (مثل النجم الدبران) أو عمالقة ضخمه حمراء (مثل النجوم قلب العقرب و منكب الجوزاء).
 
وأشار التقرير إلى أن اللون الأحمر لقلب العقرب يشير إلى درجة حرارة سطحه المنخفضة التى تبلغ حوالي 3,200 درجة مئوية، هذا على النقيض من درجة حرارة سطح الشمس 5,700 درجة مئوية  ذات اللون الأصفر، والأمر يختلف عند مقارنة قلب العقرب مع نجم ساخن جدًا، مثل السماك الأعزل الأبيض المزرق الذي يتميز بدرجة حرارة سطح تبلغ حوالي 22,100 درجة مئوية. 
 
جدير بالذكر أن قلب العقرب مثل كل النجوم يشرق مبكراً بأربع دقائق كل ليلة أو ساعتين مبكراً مع نهاية كل شهر وذلك نتيجة لحركة الأرض حول الشمس، وبحلول شهر اكتوبر هذا النجم سيكون من العسير رؤيته في الأفق الجنوبي الغربي لوقوعه فى ضوء شفق غروب الشمس.

القمر

قلب العقرب

القمر وقلب العقرب

نجم قلب العقرب

اقتران القمر والعقرب

اليوم السابع بلس



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