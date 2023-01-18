اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 يناير 2023 03:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

كيفية الحصول على كارت خبز مسبوق الدفع لغير حاملى بطاقات التموين.. التفاصيل

الأربعاء، 18 يناير 2023 03:10 م
كيفية الحصول على كارت خبز مسبوق الدفع لغير حاملى بطاقات التموين.. التفاصيل خبز - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توفر وزارة التموين التجارة الداخلية السلع التموينية والخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية، كما تحرص الوزارة حاليا على توفير الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية، وذلك في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين وسيتم تحديد سعر الخبز بالتكلفة والذي سيكون أسعاره أقل من سعر الخبز الحر "السياحي" فى الأسواق، وبمجرد تطبيق هذه المنظومة، يستطيع المواطن ممن ليست لديه بطاقة تموين الحصول على الخبز البلدي بسعر التكلفة من خلال إتاحة كارت ذكى مسبوق الدفع لغير المقيدين في منظومة الدعم.
 
وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين على توفير الخبز المدعم أيضا لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين، حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش، كما تسعى الوزارة أيضا حاليا لتوفير الخبز البلدى للمواطنين غير حاملى البطاقات التموينية بسعر التكلفة وأقل من الخبر السياحي في إطار حرص الوزارة على توفير خبز جيد وبسعر منخفض ومن المقرر أن يكون سعر الرغيف لغير حاملي البطاقات التموينية.
 
وأكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه بمجرد التطبيق، سيتم إتاحة كارت ذكى بأسعار بقيمة وفئات مختلفة " 20 ، 50 جنيها " يستطيع المواطن الحصول عليها من مكاتب البريد وفقا لاحتياجاته من الخبز، والتوجه إلى المخابز البلدية التى ترغب فى طرح الخبز "الحر" بالتكلفة الفعلية، بجانب أيضا استمرار طرح الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف لأصحاب البطاقات التموينية، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو إتاحة الخبز الحر لغير حاملى بطاقات التموين بالتكلفة الفعلية دون مغالاة فى الأسعار، ومن المقرر أن يتم طرح الرغيف بالسعر الحر على حسب التكلفة الفعلية للرغيف.
 
جدير بالذكر، أن الهيئة القومية للبريد كانت قد أوضحت أن حائزي البطاقات البريدية، يمكنهم الاستفادة من منظومة صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية، نافية وجود استمارة أو بطاقة محددة لصرف الخبز بمنظومة وزارة التموين الجديدة وأن وزارتي الاتصالات والتموين تعملان في الوقت الحالي على اختبار منظومة جديدة لصرف الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية؛ لتخفيف العبء على المواطنين، وسيتم الإعلان عن المنظومة الجديدة عقب الانتهاء منها، واختبارها لإتاحتها للمواطنين وأن هيئة البريد تتيح لعملائها أنواعا عديدة من البطاقات مثل بطاقات الخصم المباشر، والدفع المسبق ويمكن للعملاء من أصحاب هذه البطاقات الاستفادة من منظومة الخبز.
 

التموين

الخبز المدعم

سعر الخبز المدعم

دعم الخبز

رغيف الخبز

زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

الخبز الحر

الرغيف المدعم

كارت الخبز

كارت ذكى لصرف الخبز

الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية

البطاقات التموينية

سعر الخبز البلدى

كارت ذكىِ لصرف الخبز البلدى

كارت ذكى مسبوق الدفع للخبز البلدى

الخبز البلدى بكارت مسبوق الدفع



الموضوعات المتعلقة

إضافة المواليد على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية خلال 21 يوما من الطلب

الأربعاء، 18 يناير 2023 12:36 م

"التموين": طرح زجاجة الزيت على بطاقة التموين بـ25 جنيها وفى الأسواق بـ40

الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:44 م

البريد: كل بطاقات الدفع الإلكترونى ستستخدم فى صرف الخبز لغير حاملي بطاقات التموين

الثلاثاء، 17 يناير 2023 02:20 م

شعبة المخابز: الرغيف سيكون أقل من 90 قرشا بكروت غير حاملى بطاقة التموين

الإثنين، 16 يناير 2023 11:24 م

خليك واعى.. لا إيقاف لبطاقات التموين بسبب عدم استقبال رسالة الصرف (إنفوجراف)

السبت، 14 يناير 2023 04:09 م

الحكومة تنفى وقف بطاقات تموين لم يتلق أصحابها رسالة صرف المقررات التموينية

السبت، 14 يناير 2023 12:23 م

انتظام صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين

الإثنين، 02 يناير 2023 12:00 م

"التموين" تصرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين

الأحد، 01 يناير 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة