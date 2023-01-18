كيفية الحصول على كارت خبز مسبوق الدفع لغير حاملى بطاقات التموين.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

توفر وزارة التموين التجارة الداخلية السلع التموينية و الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية، كما تحرص الوزارة حاليا على توفير الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية، وذلك في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين وسيتم تحديد سعر الخبز بالتكلفة والذي سيكون أسعاره أقل من سعر الخبز الحر "السياحي" فى الأسواق، وبمجرد تطبيق هذه المنظومة، يستطيع المواطن ممن ليست لديه بطاقة تموين الحصول على الخبز البلدي بسعر التكلفة من خلال إتاحة كارت ذكى مسبوق الدفع لغير المقيدين في منظومة الدعم.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين على توفير الخبز المدعم أيضا لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين، حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش، كما تسعى الوزارة أيضا حاليا لتوفير الخبز البلدى للمواطنين غير حاملى البطاقات التموينية بسعر التكلفة وأقل من الخبر السياحي في إطار حرص الوزارة على توفير خبز جيد وبسعر منخفض ومن المقرر أن يكون سعر الرغيف لغير حاملي البطاقات التموينية

وأكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه بمجرد التطبيق، سيتم إتاحة كارت ذكى بأسعار بقيمة وفئات مختلفة " 20 ، 50 جنيها " يستطيع المواطن الحصول عليها من مكاتب البريد وفقا لاحتياجاته من الخبز، والتوجه إلى المخابز البلدية التى ترغب فى طرح الخبز "الحر" بالتكلفة الفعلية، بجانب أيضا استمرار طرح الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف لأصحاب البطاقات التموينية، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو إتاحة الخبز الحر لغير حاملى بطاقات التموين بالتكلفة الفعلية دون مغالاة فى الأسعار، ومن المقرر أن يتم طرح الرغيف بالسعر الحر على حسب التكلفة الفعلية للرغيف.

جدير بالذكر، أن الهيئة القومية للبريد كانت قد أوضحت أن حائزي البطاقات البريدية، يمكنهم الاستفادة من منظومة صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية، نافية وجود استمارة أو بطاقة محددة لصرف الخبز بمنظومة وزارة التموين الجديدة وأن وزارتي الاتصالات والتموين تعملان في الوقت الحالي على اختبار منظومة جديدة لصرف الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية؛ لتخفيف العبء على المواطنين، وسيتم الإعلان عن المنظومة الجديدة عقب الانتهاء منها، واختبارها لإتاحتها للمواطنين وأن هيئة البريد تتيح لعملائها أنواعا عديدة من البطاقات مثل بطاقات الخصم المباشر، والدفع المسبق ويمكن للعملاء من أصحاب هذه البطاقات الاستفادة من منظومة الخبز.