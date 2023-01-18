قرية الفواخير بمصر القديمة تستقبل وفد هيئة التعاون الدولى اليابانية جايكا

كتب سيد الخلفاوى

زار وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية ( جايكا) قرية الفواخير بمنطفة الفسطاط بمصر القديمة، جنوب القاهرة، حيث استقبل الوفد العميد ماجد فوزي، المشرف العام على قرية الفواخير وممثلي جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر واعضاء الجمعية التعاونية لصناعة الفخار والخزف والحراريات، وذلك فى إطار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لتطوير وتسويق المنتجات والتحف الفنية الفخارية لجواهرجية الطين بقرية الفخار، وفتح أفاق جديدة لترويج هذه المنتجات التراثية التي تبدعها الأيادي المصرية.

وشملت الزيارة التعريف بكافة المشروعات والصناعات الحرفية التي تعبر عن الهوية المصرية وتحافظ على الحرف التراثية القديمة داخل القرية إلى جانب استعراض أهم مشروعات التطوير ورفع الكفاءة التي قامت بها الدولة المصرية بالقرية طبقا للتوجيهات الرئاسية بتقديم كل أوجه الدعم لصناعة الفخار وفنانيها.

كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية ميدانية داخل القرية شملت الفواخير ومناطق العرض المفتوح ومعارض المنتجات وتقديم شرحاً تفصيلياً عن القرية ومراحل إنشائها وما تضمه من منتجات فخارية تعريفا بحرفة تعتبر من اقدم الحرف التي عرفها الانسان منذ بدء البشرية .

كما تم عقد عدة لقاءات مع اصحاب الفواخير وشيوخ المهنة للتعريف بالمهنة واستعراض أعمالهم مع عرض كافة الاقتراحات والآراء اللازمة لدعم المهنة وتيسيير شتى السبل لتسويق المنتجات ووضع القرية على خريطة المزارات السياحية.

الجدير بالذكر أن قرية الفواخير بفسطاط مصر القديمة تضم 125 فاخورة على مساحة 13 فدانا وتم البدء فى إنشاءها عام 2005 من خلال إنشاء منطقة لصناعة الخزف والفخار حتى تدخلت الدولة المصرية برفع كفاءة القرية والمنطقة المحيطة بها بالكامل إلى جانب توصيل جميع المرافق التي تشمل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي مع الاستمرار في تركيب الأفران صديقة البيئة ورفع كفاءة المباني وتركيب اللاند سكيب.

كما يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم خدماته التنموية المتنوعة لأصحاب الفواخير ومنها إعداد كتالوج إليكتروني لمنتجات القرية يضم منتجات عدد من أصحاب الفواخير للعمل على تسويقها داخليا وخارجيا من خلال منصات التجارة الإلكترونية كما يقوم الجهاز بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وبالتشاور مع أصحاب الحرف بالقرية بالعمل على وضع علامة تجارية لقرية الفواخير بالفسطاط وتسجيل تلك العلامة لضمان جودة المنتجات وفتح آفاق تسويقية أوسع لتلك المنتجات التراثية .