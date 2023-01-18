اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فرنسا: وفاة أكبر معمرة فى العالم عن 118 عاما

الأربعاء، 18 يناير 2023 07:47 ص
فرنسا: وفاة أكبر معمرة فى العالم عن 118 عاما الراهبة الفرنسية لوسيل راندون
أ.ش.أ

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أعلنت دار للمسنين في مدينة تولون جنوب فرنسا وفاة أكبر معمرة في العالم، وهي الراهبة الفرنسية لوسيل راندون، عن 118 عاما. 

وكانت الراهبة التي حملت اسم "الأخت أندريه" عندما انضمت إلى جماعة خيرية كاثوليكية عام 1944، أكبر الأحياء سنا في العالم وفقا لقائمة تصنيف المعمرين العالمية التابعة لمجموعة أبحاث الشيخوخة.

جدير بالذكر أنه لا توجد هيئة رسمية تصدر شهادات تثبت بأن أي شخص هو عميد سن البشرية، لكن الخبراء كانوا يجمعون على أن "الأخت أندريه" كانت الشخص الأكبر سنا في العالم وفق ما يمكن الحصول عليه من السجلات المدنية.. وأكدت ذلك موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية العالمية، في 25 أبريل الماضي، بعد وفاة اليابانية كاين تاناكا عن 119 عاما.

وولدت "الأخت أندريه" في 11 فبراير 1904، في أليس جنوب فرنسا، وكانت أكبر الأحياء سنا في العالم وفقا لقائمة تصنيف المعمرين العالمية التابعة لمجموعة أبحاث الشيخوخة.

 


فرنسا

معمرة

الراهبة الفرنسية لوسيل راندون

مدينة تولون



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