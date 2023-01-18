الرئيسية أخبار عاجلة عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدى الشرطة وثورة يناير الأربعاء، 18 يناير 2023 06:07 م كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 7 لسنة 2023 فى شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير. نشر القرار فى الجريدة الرسمية . السيسي الرئيس السيسي الجريدة الرسمية ٢٥ يناير عيد الشرطة عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة فيديو لقاء الرئيس السيسي مع مزارعى شربين يسفر عن زيادة سعر إردب القمح لـ1250جنيها الأربعاء، 18 يناير 2023 05:05 م مستقبل وطن: توجيهات الرئيس السيسى برفع سعر توريد إردب القمح خطوة لدعم قطاع الزراعة الأربعاء، 18 يناير 2023 04:57 م تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مجلس الوزراء يوافق على حافز إضافى لتوريد أردب القمح المحلى لموسم 2023 ليصبح 1250 جنيها.. وزير البترول: عام 2022 شهد تحقيق رقم قياسى فى الصادرات البترولية وصل إلى 18.2 مليار دولار الأربعاء، 18 يناير 2023 04:52 م رئيس الوزراء: توجيهات الرئيس السيسى ببدء معارض «اهلا رمضان » قبلها بشهرين يحقق اتزان الأسعار الأربعاء، 18 يناير 2023 04:31 م مصطفى مدبولى: توجيهات الرئيس السيسى هى عدم حصول فجوة دولارية الأربعاء، 18 يناير 2023 04:25 م بناء على توجيهات الرئيس السيسي بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين.. زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها.. وتوجيهات رئاسية بعدم حصول فجوة دولارية الأربعاء، 18 يناير 2023 04:16 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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