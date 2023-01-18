عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدى الشرطة وثورة يناير

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 7 لسنة 2023 فى شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية

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