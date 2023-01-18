عبد المنعم السيد: قرارات الحكومة تنشط القطاع الصناعى ودعم التمويل الخاص به

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أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المؤتمر الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم، حمل رسائل طمأنه للجميع وللرد على الكثير من الشائعات، وإيضاح ما تقوم به الدولة والحكومة فى الوقت الحالي.

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، إلى أن الحديث اليوم تناول جزء مهم وهو مساندة القطاع الصناعى وتمويل بفائدة 11%، مضيفا: "موجود 150 مليار جنيه كشريحة أولى لدعم القطاع الصناعى الهدف منها تنشيط القطاع الصناعى ودعم مساندته فى الحصول على التمويل الخاص به".

وتابع: "الدولة ستتحمل عبء ولكن فى المقابل سيكون هناك زيادة فى حجم الإنتاج والآلات وخطوط الإنتاج التى ستأتى من الداخل والخارج وزيادة حجم المنتج المحلى الصنع".

وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم عقب اجتماع الحكومة، أجاب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن عدد من الأسئلة للصحفيين والإعلاميين، حيث أكد ردًا على سؤال حول خطة الحكومة ما إذا استمر أمد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لأكثر من ذلك، أن خطوة الافراج الجمركى الذى يتم تنفيذها حاليًا مهمة للغاية، حيث تسهم فى الافراج عن مواد خام ومستلزمات إنتاج ترتبط جميعها بإنتاج السلع محليًا، وكان الهدف أن تعود المصانع للعمل بكامل طاقتها خلال الفترة القادمة، بما يؤدى إلى تحقيق التوازن بزيادة العرض وبالتالى يحدث استقرار فى أسعار السلع والمنتجات، وهذا شيء مهم، مضيفًا أن الحكومة بتوجيه من الرئيس بدأت معارض ومنافذ "أهلا رمضان" فى وقت مبكر هذا العام، قبل شهر رمضان بشهرين، لتستمر حتى نهايته، مع بحث إمكانية استمرار تلك المنافذ بعد ذلك، لمدة تصل إلى 4 أشهر، مؤكدًا أنها تشهد تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع، تساعد فى استقرار الأسواق بصورة كبيرة.