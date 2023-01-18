ضبط كمية من الدجاج الفاسد فى حملة للتموين والطب البيطرى بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

شنت حملة مشتركة من مديرية الطب البيطري، والإدارة البيطرية بمركز طامية بمحافظة الفيوم، بالاشتراك مع إدارة تموين طامية، على عدد من المجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية ومنافذ البيع بمدينة طامية، بهدف ضبط الأسواق والتأكد من جودة وسلامة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية.

وحررت الحملة 3 محاضر لأحد فروع الجملة ومحال الجزارة، حيث تم ضبط 43 كيلو دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي بفرع الجملة، كما تم تحرير محضري ذبح خارج المجزر لمحلي جزارة بناحية بندر طامية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال جولته الميدانية صباح امس بمدينة طامية، بضرورة تكثيف المرور الميداني على المحال التجارية ومنافذ البيع، ومجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، قامت حملة مشتركة من مديرية الطب البيطري، والإدارة البيطرية بطامية، بالاشتراك مع إدارة تموين طامية، بالمرور الميداني على عدد من المجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية ومنافذ البيع بمدينة طامية، بهدف ضبط الأسواق والتأكد من جودة وسلامة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية.

كان محافظ الفيوم، قد أجرى جولة ميدانية صباح أمس، تفقد خلالها عدداً من السويقات والمحال التجارية، للاطمئنان على توافر وجودة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية، وطرحها بالأسعار المقررة دون مغالاة، ووجه المحافظ، بتكثيف المرور الميداني على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر المخصصة لبيع الخضروات والفاكهة، وكذا المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من توافر وجودة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية، ومجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.