ضبط المتهمين بالتعدى على شخص داخل مسكنه فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط أربعة أشخاص بتهمة التعدى بالضرب على شخص محدثين إصابته بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) بتعدى مجهولان على (والد زوجته - مقيم بدائرة القسم) داخل مسكنه، مُحدثان إصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسم وتم نقله للمستشفى لإسعافه.

بالانتقال وسؤال المصاب، أقر بأنه حال تواجده بمحل سكنه بمفرده وقيامه بفتح باب الشقة إستجابة لطرق أحد الأشخاص فوجئ بتعدى مجهولان عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزة أحدهما محدثان ما به من إصابات والاستيلاء منه على هاتف محمول ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدتين وشخصين)، عقب تقنين الاجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (الهاتف المحمول المستولى عليه - عدد 2 سلاح أبيض المستخدمان فى ارتكاب الواقعة).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقرت إحدى السيدات بأنه نظراً لسابقة عمل والدتها لدى المجنى عليه اختمرت فى ذهنها فكرة سرقة محتويات الشقة سكنه، وفى سبيل ذلك اتفقت مع باقى المتهمين على تنفيذ مخططها وقاموا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف المحمول واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.