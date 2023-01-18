وقالت صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان " السيسي وعبد الله وعباس يؤكدون ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة " أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد أمس قمة ثلاثية مع ملك الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية، لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

وتابعت الصحيفة، أنه وبحسب الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على فيس بوك، التي نشرت نص البيان الختامي للقمة الثلاثية، أكد القادة خلال اجتماعهم ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

ونوهت الصحيفة إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس محمود عباس على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وتحت عنوان “قمة القاهرة.. تنسق لمواجهة سياسات نتنياهو" ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن الزعماء الثلاثة اتفقوا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية «اللا شرعية» بما في ذلك الاستيطان، وحذروا من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.

وتناولت صحيفة "السياسة" الكويتية تحت عنوان " السيسي وعباس وعبدالله الثاني يطالبون إسرائيل بوقف الاستيطان والاقتحامات" أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أكدوا ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.